В аэропорту Астаны из-за пожара задерживается вылет 18 рейсов

По данным МЧС Казахстана, в настоящее время возгорание ликвидировано

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Вылет 18 рейсов из международного аэропорта Астаны задерживается в связи с возгоранием электрокабелей, задымлением и последовавшей эвакуацией пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"27 февраля в 07:50 (04:50 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 (05:24 мск - прим. ТАСС) пожар был полностью локализован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.

Отмечено, что аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы. Однако 18 рейсов задерживаются на вылет. "Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров легким питанием", - пояснили в пресс-службе.

По данным МЧС Казахстана, в настоящее время пожар в аэропорту ликвидирован. Произошло возгорание электрокабелей на площади 10-15 кв. м в серверной терминала №2.