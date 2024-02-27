Блогера Александру Баязитову этапировали в пермское СИЗО №5

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, а в декабре 2023 года на приговор поступила апелляционная жалоба

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Администратора Telegram-канала "Адские бабки" Александру Баязитову, осужденную за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапировали в Пермь. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Баязитова действительно переведена в Пермь, она находится в СИЗО №5", - сообщили в правоохранительных органах.

27 ноября 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к 5 годам колонии общего режима, а еще одного администратора Telegram-канала, Ольгу Архарову, - к 4,5 года. В декабре в суд поступила апелляционная жалоба Баязитовой на приговор.

По данным следствия и суда, администраторы вымогали деньги за отсутствие негативной информации о тех или иных лицах, в частности у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По этому уголовному делу задержали также специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года она также ведет экономический блог на Youtube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.