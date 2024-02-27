Полиция Подмосковья устанавливает участников массовой драки у ТЦ

По предварительным данным, около 20 молодых людей напали на взрослого мужчину, избили его и распылили ему в лицо содержимое баллончика

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по выявленному в интернете видео с дракой у торгового центра в Волоколамске и устанавливают ее участников, обращений в полицию не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку по выявленному видео в сети Интернет, - сказал собеседник агентства. - Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются участники конфликта, действиям которых будет дана правовая оценка".

В ГУ МВД рассказали, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеопубликацию, на которой возле одного из торговых центров в Волоколамске происходит драка между неизвестными. "В полицию заявлений по данному факту не поступало", - добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, около 20 молодых людей напали на взрослого мужчину, избили его и распылили ему в лицо содержимое баллончика.