Прокурор запросил от 5 до 21 года колонии заочно для пятерых иностранных наемников "Азова"

Обвиняемыми по делу проходят швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил суд назначить от 5 до 21 года колонии пяти иностранным наемникам, входившим в состав националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и других вооруженных формирований Украины, дело которых слушается заочно в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Вина доказана полностью. Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу прошу назначить наказание в виде 21 года колонии каждому, Дилану Хили - 5 лет лишения свободы, Эндрю Хиллу - 6 лет лишения свободы", - сказал прокурор.

Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).