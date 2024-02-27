Батальон "Айдар" и экс-депутата Госдумы Гудкова внесли в реестр экстремистов в РФ

В реестр также включен Сергей Зазуля, который арестован по подозрению в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинский батальон "Айдар" и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сообщается на сайте службы.

В реестр также включен Сергей Зазуля, который был арестован по подозрению в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области, и задержанный в Москве президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов.

Гудков в 2012 году был лишен полномочий депутата Госдумы за нарушение им закона о статусе депутатов. Поводом стала его предпринимательская деятельность и членство в органах управления коммерческих организаций (в частности компаний "Инглиш вилладж", "Рошан").

Штурмовой батальон "Айдар" действует с 2014 года, его бойцы обвиняются во множестве преступлений, в том числе международными организациями.