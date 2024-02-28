В Саратовской области в результате ДТП погибли шесть человек

Еще один пострадал

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии шесть человек погибли, один пострадал, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"В 00:15 (23:15 мск 27 февраля) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из машин тела погибших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Позже Юрин со ссылкой на начальника службы спасения Саратовской области Никиту Зраду уточнил, что все жертвы ДТП - мужчины. Пострадавший госпитализирован. Спасатели передали тела погибших следственно-оперативной группе.