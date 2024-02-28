Китайские рыбаки спасли шестерых папуасов, дрейфовавших более месяца в океане

Среди них был один ребенок, сообщает агентство Xinhua

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайские рыбаки спасли шестерых жителей Папуа - Новой Гвинеи, дрейфовавших более месяца на небольшой лодке в океане. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пять взрослых и девятилетний мальчик были подняты в понедельник на борт китайского рыболовецкого судна в водах Соломоновых островов. Спасенные рассказали, что их моторная лодка потеряла ход и дрейфовала 37 суток.

Все они прошли медицинское обследование, получили еду и напитки на китайском судне. Спасенные находятся "в хорошем состоянии", отмечается в сообщении.