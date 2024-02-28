В Техасе из-за природных пожаров приостановил работу завод по сборке ядерных боеприпасов

Проводится эвакуация персонала

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex, находящееся в штате Техас, приостановило свою работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.

"Пожар возле Pantex не локализован", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на странице компании в X (ранее Twitter). Как отмечается, сейчас происходит эвакуация персонала.

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Согласно ее данным, самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало.

Предприятие Pantex занимает участок площадью 65 кв. км и расположено в 27 км к северо-востоку от Амарилло. Оно находится в ведении Министерства энергетики США.