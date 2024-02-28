В Чаде совершили нападение на офис Агентства нацбезопасности

Несколько человек погибли, сообщило Agence France-Presse

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате нападения на офис Агентства национальной безопасности (АНБ) Чада в Нджамене. Об этом, как сообщило Agence France-Presse, говорится в заявлении правительства африканской страны.

"Ситуация сейчас находится полностью под контролем властей", - сказано в нем. Правительство обвинило оппозиционную "Социалистическую партию без границ" (СПГ) в организации нападения. По информации властей, часть виновных задержана, ведется поиск остальных. Число жертв атаки на офис АНБ не раскрывается, как и количество задержанных.

Нападение было совершено на следующий день после объявления о проведении в Чаде президентских выборов 6 мая.

АНБ занимается разведкой. СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.