AFP: в столице Чада произошла спорадическая стрельба

Причины происходящего пока не ясны

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Стрельба произошла в городе Нджамена. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Стрельба носит спорадический характер, отмечает оно. Причины происходящего пока не ясны.

Ранее в Нджамене произошло нападение на офис Агентства национальной безопасности (АНБ). Правительство объявило, что ситуация находится сейчас под полным контролем властей. Число жертв атаки на офис АНБ не раскрывается. Все дороги, ведущие к зданию АНБ, блокированы.

Власти обвинили в нападении оппозиционную Социалистическую партию без границ.