В центре Москвы мужчина напал на продавца и разбил две витрины

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, он госпитализирован

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина устроил дебош в магазине Black Market в центре Москвы, он ударил продавца и разбил две витрины с товарами. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился потерпевший продавец. Он рассказал, что вечером 27 февраля в магазин зашла девушка и начала расспрашивать о сигаретах. В это же время туда зашел мужчина, который стал требовать ничего не продавать посетительнице и угрожать продавцу избиением.

"Сотрудник Black Market пытался донести до мужчины, что он девушке ничего не продавал, но столкнулся с агрессией в свой адрес. Дебошир порвал ему футболку, ударил кулаком в голову и разбил две витрины с товарами", - сказал представитель правоохранительных органов. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, он госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а также сумму причиненного ущерба.