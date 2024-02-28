Три человека пострадали в ходе драки в караоке-баре в центре Москвы

Другие участники потасовки были доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Конфликт между посетителями караоке-бара на Новинском бульваре в центре Москвы закончился дракой, три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в караоке-баре по адресу: Новинский бульвар, дом 1/2. Между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку, в результате которой пострадали три человека - 18, 19 и 35 лет, им понадобилась помощь медиков. Другие участники потасовки были доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства, не уточнив, количество задержанных.

Врачи диагностировали у пострадавших ушибы и раны, у одного из них травма головы, полученная от удара бутылкой. Все трое отпущены на амбулаторное лечение. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются", - добавил представитель правоохранительных органов.