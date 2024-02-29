В Забайкалье в ДТП погибли три человека

Автомобиль врезался в столб

ТАСС, 29 февраля. Девушка 1992 года рождения, управляя легковым автомобилем без водительских прав, врезалась в электроопору в Нерчинске Забайкальского края. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли, сообщили в УМВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Corolla, жительница поселка Заречный 1992 года рождения, не справилась с рулевым управлением и допустила столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, также жителей Нерчинского района 1990 и 1994 годов рождения, скончались на месте", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП в полицию поступило 29 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России по Нерчинскому району устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии. У водителя автомобиля не было водительского удостоверения.