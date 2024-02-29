В Приморье арестовали водителя грузовика после ДТП с выпавшими бетонными плитами

Суд возбудил уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморье арестовал водителя большегруза, из которого выпали бетонные плиты и спровоцировали ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Анучинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель грузового автомобиля не закрепил надлежащим образом перевозимые бетонные плиты, из-за чего они упали на проезжую часть. В результате упавшие плиты спровоцировали ДТП с тремя легковыми автомобилями. Один из водителей погиб на месте аварии, его жена, получив телесные повреждения, умерла в реанимации.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).