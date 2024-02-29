Дело бывшего замминистра строительства Омской области Фрикеля отправили на пересмотр

Уголовное дело в отношении Александра Фрикеля как руководителя "Дорожника" было возбуждено в 2020 году

КЕМЕРОВО, 29 февраля. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, директора компании "Дорожник" Александра Фрикеля, сообщает корреспондент ТАСС.

Уголовное дело в отношении Фрикеля как руководителя "Дорожника" было возбуждено в 2020 году. По версии следствия, его компания занималась строительством дороги в Полтавском районе, однако в ходе выполнения работ был самостоятельно изменен проект, что, по версии следствия, позволило мошенническим путем получить 7,5 млн рублей. 9 июня 2023 Центральный районный суд Омска признал Фрикеля невиновным, Омский областной суд оставил приговор без изменений.

"Кассационное представление первого заместителя прокурора Омской области Андрея Хамошина удовлетворить, оправдательный приговор Центрального районного суда Омска от 9 июня 2023 года, апелляционное определение Омского областного суда от 10 августа 2023 года - отменить. Передать уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции, но с иным составом суда", - сказал судья.

Александр Фрикель занимал должность замминистра с 15 февраля по 16 августа 2018 года. Он покинул свой пост в связи с истечением срока действия срочного контракта. В 2019 году компания "Дорожник" по договору подряда занималась строительством автомобильной дороги к животноводческому комплексу СПК "Большевик" Полтавского района Омской области. В ходе работ, по версии следствия, без согласования с заказчиком были разработаны два карьера в местах, не предусмотренных проектной документацией. Это якобы позволило мошенническим путем получить 7,5 млн рублей, то есть разницу между стоимостью фактически выполненных и оплаченных работ.

Центральный районный суд Омска определил, что самостоятельное изменение подрядчиком местоположения карьеров в данном конкретном случае позволило достичь целей контракта в рамках определенной по итогам торгов твердой цены, а также достичь не предусмотренных контрактом общественно-полезных целей, то есть улучшения покрытия грунтовой дороги к селу Светиловка.