Житель Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

По данным военных следователей, обстрел производился из артиллерии калибра 155 мм

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля. /ТАСС/. Мирный житель населенного пункта Дачи на левобережье Днепра в Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"Украинские боевики произвели артиллерийский обстрел населенного пункта Дачи Голопристанского района Херсонской области. В результате обстрела ранения получил мужчина 1948 года рождения", - рассказали военные следователи.

По их данным, обстрел производился из артиллерии калибра 155 мм.