29 февраля, 14:19
Военная операция на Украине

Житель Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

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По данным военных следователей, обстрел производился из артиллерии калибра 155 мм

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля. /ТАСС/. Мирный житель населенного пункта Дачи на левобережье Днепра в Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"Украинские боевики произвели артиллерийский обстрел населенного пункта Дачи Голопристанского района Херсонской области. В результате обстрела ранения получил мужчина 1948 года рождения", - рассказали военные следователи.

По их данным, обстрел производился из артиллерии калибра 155 мм. 

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