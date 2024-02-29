В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту

В оперативных службах рассказали, что ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Стекла выбиты в здании фельдшерско-акушерского пункта в Черниговском районе Запорожской области в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

"Ориентировочно в 16:00 [мск] ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе. Одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода", - сказал представитель оперативных служб.

По его данным, вторая ракета взорвалась возле магазина, ударной волной также выбиты стекла. Повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.