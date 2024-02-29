В центре Москвы произошел пожар в корпусе Зачатьевского монастыря

Площадь пожара составляла 50 кв. м

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в находящемся на реконструкции келейном корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Во 2-м Зачатьевском переулке произошло возгорание в здании на реконструкции. Площадь пожара - 50 кв. м", - сказал собеседник агентства. Огонь перешел по деревянным перекрытиям между первым и вторым этажами, была угроза его распространения.

Позднее в оперативных службах сообщили о ликвидации возгорания на 50 кв. м.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ агентству уточнили, что пожарные работали по адресу: 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, строение 7. По данным из открытых источников, там находится келейный корпус монастыря.

В новость внесены изменения (18:55) - добавлена информация о тушении пожара.