МО РФ сообщило об уничтожении еще одного украинского БПЛА над Белгородской областью

Около 17:40 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"29 февраля около 17:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали там.