Лесной пожар в Техасе стал крупнейшим в истории штата

Он распространился на 435 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Лесной пожар в штате Техас, получивший название Smokehouse Creek, стал самым крупным по площади за всю историю штата. Он распространился на 1,075 млн акров (435 тыс. га), сообщила пожарная служба Техаса.

Ранее рекордным считался лесной пожар, произошедший в штате в 2006 году, его площадь составила 367 тыс. га. "Площадь пожара Smokehouse Creek в округе Хатчинсон оценивается в 1 075 000 акров, локализовано 3%. В Техасе выгорело 1 050 000 акров [леса]", - говорится в сообщении, опубликованном пожарной службой штата в X (ранее Twitter).

Как отметил телеканал NBC, площадь лесных пожаров в штате Техас превышает размеры штата Род-Айленд.

По последним данным, в результате пожара в Техасе погиб один человек. Губернатор штата Грэг Эбботт ввел чрезвычайное положение в 60 округах в связи со стихийным бедствием. Пожар перекинулся на соседний с Техасом штат Оклахома, где огнем охвачены 115 000 акров (46,5 тыс. га) земли.