В Курске и Курском районе объявили угрозу ракетной опасности

Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

ТАСС, 29 февраля. Систему оповещения населения о ракетной опасности запустили в Курске и Курском районе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Курск и Курский район - ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского беспилотника в регионе.