В США россиянин Марченко признал себя виновным в контрабанде товаров двойного назначения

По этому пункту обвинения мужчине грозит 10 лет лишения свободы

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Максим Марченко признал себя виновным по обвинениям в США в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения.

Как следует из документов, опубликованных 29 февраля в базе суда юго-восточного округа Нью-Йорка, 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. По первому пункту максимальное наказание, которое ему грозит, - 20 лет лишения свободы, по второму - 10 лет.

Приговор судья вынесет 6 июня.