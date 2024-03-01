В Кузбассе обвиняемый в развращении ребенка сторонник "Яблока" нарушил закон об иноагентах

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Кандидат в члены партии "Яблоко", координатор "Голоса" (признан в РФ иноагентом) в Кемеровской области Сергей Пискунов (признан в РФ иноагентом), обвиняемый за развратные действия в отношении несовершеннолетней, также нарушил порядок деятельности иноагента. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Кузбассу.

Ранее партия "Яблоко" сообщала о задержании Сергея Пискунова. По их данным, активиста подозревали по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Позже в суде сообщили, что Пискунова арестовали на два месяца по уголовному делу по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

"Мужчина, являясь лицом, признанным иностранным агентом, будучи привлеченным к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган отчетов о своей деятельности, размещал информацию со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте", включенного в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, без указания сведений о том, что она подготовлена и размещена иностранным агентом. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области уточнили, что речь идет о публикациях, размещенных Пискуновым в сентябре 2023 года на странице другого пользователя социальной сети. При этом обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган отчетов о своей деятельности и размещении подобных комментариев без указания статуса иноагента.

Пискунов как координатор "Голоса" в Кемеровской области был признан иноагентом в 2021 году. По данным партии "Яблоко", в 2022 году Пискунову отказали в снятии статуса, а затем дважды оштрафовали за непредоставление отчета иноагента и за отсутствие соответствующего указания статуса в комментарии к чужому посту во "ВКонтакте". Он также сотрудничал с кемеровским отделением "Яблока" при организации наблюдения за выборами, а в 2023 году Пискунов подал заявление на вступление в партию.