На трассе в Подмосковье три человека погибли в ДТП с четырьмя машинами

Авария произошла на 121-м км автодороги Р-22 "Каспий"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 04:40 на 121-м км автодороги Р-22 "Каспий". "По предварительной информации, автомашина Toyota столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.