ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Коробки в Херсонской области

Пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 1 марта. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены в селе Коробки Каховского района Херсонской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 февраля, сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"За истекшие сутки военными следователями СК России зафиксированы очередные преступления со стороны воинских формирований Украины в отношении мирных граждан Херсонской области. Так, ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения", - рассказали следователи.

Ранее на левобережье Днепра также был ранен житель населенного пункта Дачи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.