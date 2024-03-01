1 марта, 07:11
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Коробки в Херсонской области

© СК России

Пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 1 марта. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены в селе Коробки Каховского района Херсонской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 февраля, сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"За истекшие сутки военными следователями СК России зафиксированы очередные преступления со стороны воинских формирований Украины в отношении мирных граждан Херсонской области. Так, ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения", - рассказали следователи.

Ранее на левобережье Днепра также был ранен житель населенного пункта Дачи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область