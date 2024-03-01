В Москве чемпионка по бодибилдингу Богрунова получила ожоги, закурив сигарету в машине

Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на волосы женщины

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира, Европы и многократная чемпионка России по бодибилдингу Ольга Богрунова госпитализирована в Москве с ожогами, полученными во время прикуривания сигареты в машине. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Инцидент произошел в ночь на 29 февраля. Ольга Богрунова прикуривала сигарету в машине, из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на волосы женщины. В результате спортсменка получила ожоги и была госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Ольга Богрунова - абсолютная чемпионка России по бодибилдингу. В настоящее время она занимается тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.