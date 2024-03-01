ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 40 снарядов из артиллерии

В результате обстрелов никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 40 снарядов из артиллерии и минометов, а также использовали минимум десять беспилотников для атаки населенных пунктов.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрелов никто не пострадал. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Красное - зафиксировано два прилета. Также в поселке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. В результате взрыва есть повреждения в одном частном жилом домовладении: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Никто не пострадал. По селу Муром выпущено три минометных снаряда и один снаряд из РСЗО. Пострадавших нет. Повреждено производственное помещение. По окраине села Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по поселку Ленинский - шесть минометных снарядов", - написал он.

Помимо этого, Гладков отметил, что в Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Теребрено - три, по окраине села Староселье - два минометных снаряда, а в районе села Илек-Пеньковка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По его информации, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное - есть повреждения в одном частном жилом домовладении, в селе Отрадное поврежден автомобиль, а также навес магазина.

Губернатор также сообщил, что в Валуйском городском округе в селе Долгое и в Волоконовском районе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в селе Новое того же района в результате прилета артмины поврежден легковой автомобиль.

"В Грайворонском городском округе в городе Грайворон дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине села Дроновка выпущено четыре минометных снаряда. В селе Новостроевка-Первая противник атаковал инфраструктурный объект связи с помощью дрона-камикадзе. В Корочанском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа: один в районе села Прицепиловка, второй на территории между населенными пунктами Городище и Резников. В Ракитянском районе между селом Илек-Кошары и поселком Ракитное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - добавил Гладков.