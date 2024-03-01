Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Российская система ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородским районом Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Гладков уточнил, что БПЛА был сбит над селом Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.