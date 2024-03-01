Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожили около 14:30

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"1 марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении над регионом в 13:30 мск двух украинских БПЛА.