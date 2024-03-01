В многоэтажном жилом доме в Серпухове произошел пожар

Горели четыре квартиры

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Серпухове, горели четыре квартиры. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пожар произошел в многоэтажном жилом доме по улице Чернышевского, 33", - сказал собеседник агентства. Горели четыре квартиры на 4-м этаже, в целях безопасности проводилась эвакуация жильцов.

Позднее в Telegram-канале МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на площади 155 кв. м.

В МЧС добавили, что пожарные спасли семерых человек, из них двое детей. Ранее сообщалось о спасении двух женщин и двоих детей. На месте работали 36 специалистов и 11 единиц техники.

В прокуратуре Московской области добавили, что пожару предшествовал взрыв газа. Жители дома эвакуированы, информация о причинах происшествия уточняется. На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб серпуховской городской прокурор Виталий Хрипунов. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). "В настоящее время на место незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.

В новость внесены изменения (15:22) - добавлена информация о ликвидации пожара.