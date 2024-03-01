В Вологодской области возбудили дело против полицейского за выращивание конопли

У мужчины обнаружили 23 куста наркосодержащей конопли

ТАСС, 1 марта. Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского в Великоустюгском районе Вологодской области по факту изготовления и хранения наркотического средства, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Следствием в отношении 30-летнего участкового уполномоченного полиции ОМВД России "Великоустюгский" возбуждено уголовное дело о совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, действующий сотрудник полиции культивировал наркосодержащие растения, изготавливал и хранил наркотическое средство. Его преступную деятельность выявили и пресекли подразделения региональных управлений МВД и ФСБ.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, у полицейского обнаружили по месту жительства 23 куста наркосодержащей конопли, что подтвердило химическое исследование изъятого.

"Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в УМВД.