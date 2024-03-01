Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три округа Белгородской области, в одном из них система ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Доброе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков отметил, что ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. "Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками от снаряда пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения", - добавил он.

Помимо этого, по его информации, окраина села Коновалово Волоконовского района подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. "В результате взрыва пострадавших нет, поврежден трактор - выбиты стекла и фары", - уточнил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Гладков уточнил, что БПЛА был сбит над селом Новая Деревня, предварительно, без пострадавших и разрушений. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что силы ПВО уничтожили еще несколько целей над селами Никольское и Новая Деревня.