В Херсонской области три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль

Удар произошел в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа

ГЕНИЧЕСК, 1 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в селе Малая Кардашинка Херсонской области в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал он.

Это не первая атака беспилотников на гражданский транспорт за последние несколько дней, уточнил Сальдо. Так, в четверг в селе Коробки Каховского округа украинский БПЛА атаковал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-агро", в результате чего ранены два человека, в Чернянке дрон повредил припаркованный личный автомобиль.

"Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - добавил Сальдо.

Глава региона назвал подобные атаки военными преступлениями, "за которые виновные обязательно понесут наказание". "Сейчас же для наших военных расчеты БПЛА противника стали приоритетной целью. Все больше их уничтожается на правом берегу Днепра, долго прятаться террористам не удается. И боевая работа в этом направлении будет лишь усиливаться", - сказал. он.