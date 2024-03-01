В Кузбассе в результате ДТП погибли три человека

Еще трое получили травмы

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Honda не справился с управлением на трассе Кемерово - Новокузнецк и врезался в стоявшую на обочине Lada Kalina. В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Kalina совершил вынужденную остановку на обочине дороги из-за технической неисправности. Водитель Honda Fit, следовавший попутно, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, а также пассажир автомобиля Lada Kalina. Травмы получили три пассажира отечественного авто", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 19:50 (15:50 мск) на 70-м км автодороги Кемерово - Новокузнецк в Ленинск-Кузнецком районе. Прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.