Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и стрельбы у ЗАЭС 28 февраля

Представители ЗАЭС сообщили экспертам, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что слышали в среду звуки взрыва и стрельбы в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовали, предположительно, звуки стрельбы из стрелкового оружия вблизи станции или на ней. Представители ЗАЭС сообщили экспертам МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подвергалась нападению, повреждений и жертв не было", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Дальнейшие детали произошедшего не приводятся.

"Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в эту зону, но им было сказано, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, и что эта зона находится вне зоны контроля станции", - отмечается в сообщении.