В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены начали работать в 20:45 мск в Николаевской области, а через шесть минут в красной зоне оказались Днепропетровская и Кировоградская области. В 21:33 тревогу объявили в Харьковской области.

В 21:42 предупреждения были отменены. Сообщалось о взрыве в Николаеве.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.