СК намерен расследовать новые обстрелы Донецка, а также сел ДНР и Херсонской области

Происшествия привели к гибели и ранению мирных жителей

ГЕНИЧЕСК, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ будет расследовать новые факты украинских обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области, которые привели к гибели и ранению мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территории ДНР и Херсонской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об ударах по селу Малая Кардашинка Голопристанского округа и селу Коробки Каховского округа Херсонской области, а также Петровскому району Донецка и селу Красное в окрестностях города.

В СК со ссылкой на данные исполнительной власти регионов уточнили, что вследствие обстрела и атаки сел Малая Кардашинка и Коробки беспилотниками Вооруженных сил Украины погибли три человека, еще двое ранены. В ДНР при обстреле Донецка ранен один житель, в селе Красное - один погибший и один раненый. При этом 1 марта представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух погибших и одном раненом в Красном.