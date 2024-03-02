В двух населенных пунктах Белгородской области после атаки ВСУ нарушено электроснабжение

В результате взрыва пострадавших нет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотного летательного аппарата село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались села Щетиновка и Чайки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты двух населенных пунктов - Щетиновки и Чайки", - написал он.

Глава региона добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.

Под обстрел ВСУ также попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, никто не пострадал. "Различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух автомобилях. Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте", - отметил он.