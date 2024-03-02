Причиной ЧП в Санкт-Петербурге, предположительно, стало падение беспилотника

Около 07:15 дежурные наряды Росгвардии получили сообщение о происшествии, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта, /ТАСС/. Падение беспилотника, предположительно, стало причиной ЧП в в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня, 2 марта, около 07:15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии <...> получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте <...>, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении.

Подстрадавший дом - пятиэтажка 1979 года постройки. Как сообщал корреспондент ТАСС, в результате ЧП в нескольких домах повреждены балконы и остекление. Шести жителям после случившегося потребовалась медицинская помощь, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Как уточнили в пресс-службе Красногвардейского района, с эвакуированными жителями затронутых происшествием домов работают психологи, социальные работники, врачи. Жители пострадавшего дома временно размещены в ближайшем детском саду. Пострадавшие получат компенсации от властей города, сообщил губернатор города Александр Беглов.