В Новосибирске спасли восьмилетнего мальчика, которого на двое суток заперли в квартире

Прокуратура начала проверку

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту инцидента с восьмилетним мальчиком, которого на длительное время заперли одного в квартире, сообщила пресс-служба ведомства. Через двое суток голодного ребенка спасли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.

"Органами прокуратуры организована проверка по факту оставления матерью ребенка одного в квартире на длительное время в Советском районе Новосибирска. Установлено, что восьмилетний ребенок находился длительное время без присмотра в запертой квартире на улице Сиреневой. Семья проживает на территории Новосибирской области непродолжительное время", - говорится в сообщении.

Пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы уточнила, что 1 марта на телефон дежурного поступила информация, что в квартире заперт ребенок, он зовет на помощь. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в помещение. Со слов ребенка, он двое суток находился один и был очень голоден.

В ходе проверки будет дана оценка организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних.