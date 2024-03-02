В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Сначала тревогу объявили в Харьковской области на востоке Украины. Через 10 минут она распространилась на Полтавскую, Сумскую и Черниговскую области.

В Харьковской области тревога длилась полчаса, в остальных регионах - 15 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость внесены изменения (15:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.