Над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 2 марта. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородском районе Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам главы региона, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.