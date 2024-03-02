В Бурятии два ребенка погибли в пожаре

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Иволгинском районе Бурятии, два ребенка погибли. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Вечером 2 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Поселье. По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. С ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы двое взрослых. Двое детей, предположительно шести и девяти лет, погибли", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 20:22 (15:22 мск). Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии. "В тушении были задействованы 12 человек и 4 единицы техники", - добавили в ведомстве.