Спасатели выдвинулись на помощь пострадавшему на Эльбрусе альпинисту из Якутска

Один из участников зарегистрированной группы получил травму ноги

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который запросил помощи с высоты 5,5 тыс. м на склоне Эльбруса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 16:40 мск 2 марта поступила информация о том, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5 500 м альпинист из города Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи выехали 17 сотрудников ЭВПСО МЧС России.