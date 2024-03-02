В Ступине мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля в подмосковном Ступине сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 12:50 [мск] у одного из домов, расположенных на улице Калинина, произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили там.

По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован.

"Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.