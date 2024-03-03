В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Первые предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в столице. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Спустя почти полчаса в красной зоне оказались Киев, Днепропетровская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В новость внесены изменения (20:45 мск) - добавлена информация о дополнительных областях.