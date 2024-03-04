В Цюрихе расследуют нападение подростка с ножом на ортодоксального еврея

Муниципальная полиция сообщила, что речь может идти о преступлении на почве антисемитизма

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура по делам несовершеннолетних Цюриха расследует обстоятельства и мотивы 15-летнего подростка, напавшего с ножом на 50-летнего ортодоксального еврея и тяжело его ранившего. Как сообщила муниципальная полиция, речь может идти о преступлении на почве антисемитизма.

Полиция пояснила на своем сайте, что сигнал о "ссоре между несколькими людьми" поступил к ней 2 марта около 21:35 (около 23:35 мск). Подросток "напал на 50-летнего ортодоксального еврея и серьезно ранил его ножом, пострадавшего пришлось госпитализировать", говорится в сообщении. Подросток "был задержан на месте сотрудниками полиции". Кантональная полиция и прокуратура по делам несовершеннолетних Цюриха изучают "все направления, включая возможность антисемитского преступления".

Как сообщила национальная телекомпания SSR, Федерация еврейских общин Швейцарии "глубоко потрясена" случившимся. Телекомпания напомнила, что число инцидентов на почве антисемитизма "выросло в Швейцарии после атаки [радикального палестинского движения] ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года".

По данным информационного портала 20 Minutes, ссылающегося на "нескольких очевидцев", мотивом для нападения подростка на ортодоксального еврея в Цюрихе были "религиозные убеждения жертвы". Нападавший якобы выкрикнул перед нападением: "Смерть всем евреям", заявив прохожим, что является членом "Бригад мучеников аль-Аксы" (военизированное крыло движения ФАТХ). По сведениям портала, в Цюрихе "после консультаций с различными еврейскими организациями в воскресенье днем было решено усилить безопасность в определенных местах, имеющих связь с евреями". С этой целью "были мобилизованы кантональная и муниципальная полиция".