На трассе Москва - Челябинск после ДТП ввели реверсивное движение

По предварительным данным, погиб один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Реверсивное движение организовано на трассе Москва - Челябинск в Саткинском районе Челябинской области из-за аварии с участием двух грузовиков. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"4 марта 2024 года на 1667-м км автодороги Москва - Челябинск произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего произошло возгорание. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия <…> Организовано реверсивное движение", - сказано в распространенном сообщении.

На месте происшествия работают два экипажа ДПС, последствия возгорания ликвидируют пожарные. Временно организован объезд через деревню Первуху и город Юрюзань для легкового транспорта.