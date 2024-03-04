Двух жителей Новосибирска арестовали за оформление фиктивных документов для иностранцев

Злоумышленники незаконно оформили более 100 человек

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Двух жителей Новосибирска обвиняют в оформлении фиктивных документов для нелегальной миграции более 100 иностранных граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - рассказали в управлении.

По данным пресс-службы, двое жителей Новосибирска организовали незаконное пребывание в России более 100 иностранцев. Подозреваемые оформляли фиктивные документы о регистрации, патенты на работу, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли и не намеревались осуществлять.

Один из задержанных признал свою вину, пошел на сотрудничество со следствием и отправлен под домашний арест. Второму фигуранту Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.