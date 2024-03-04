В Алма-Ате открылись пункты сбора населения в связи с землетрясением

Больницы и служба скорой помощи работают в усиленном режиме, сообщили в администрации города

АЛМА-АТА, 4 марта. /ТАСС/. Пункты сбора населения открылись в школах и детских садах Алма-Аты в связи с землетрясением, которое ощущалось в городе с силой в 5 баллов. Об этом сообщили в акимате (администрации) города.

"Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Землетрясение силой в 5 баллов ощутили в понедельник жители Алма-Аты. По данным МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км к югу от города. Магнитуда составила 6,1. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как сообщил корреспондент ТАСС, жители города массово вышли на улицы, опасаясь новых толчков. О произошедшем землетрясении оповестили сирены.